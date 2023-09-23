Зацвітуть навесні більше, ніж раніше: які рослини потрібно обрізати у вересні

Така обрізка буде дуже корисною

Обрізка — важливий і відповідальний вид садових робіт. Вона формує зовнішній вигляд рослин, стимулює їх зростання та цвітіння.

У вересні багато рослин готуються до зимового періоду спокою. Саме тому на початку осені важливо обрізати деякі рослини, щоби навесні вони зацвіли ще краще. Експерт із садівництва Еш Рід розповів про це докладніше виданню Express.co.uk.

Які рослини потрібно обрізати у вересні

Початок осені — слушний час для обрізання кущових троянд, формування рослини та видалення старої, хворої, сухостійної деревини. А ось з обрізанням ніжніших сортів або на цей момент квітучих троянд краще почекати до весни.

Багато кущів, сезон цвітіння яких завершився до вересня, потребують легкої обрізки. Таким чином можна стимулювати зростання та сприяти сильнішому їх цвітінню наступного року.

Квіти багаторічних рослин в’януть, тому деякі можна обрізати — так ваш сад виглядатиме охайніше. До того ж це може спровокувати повторне, хоч і не дуже пишне, цвітіння.

Вересень — прекрасний час для обрізання будь-яких листяних дерев, що не родять. Річ у тому, що рух соків у цих рослин сповільнюються і вони готуються до зими. Відповідно, обрізка призведе до меншого стресу рослин та меншої ймовірності передачі захворювань.

Щойно малина перестане родити, її стебла варто обрізати до рівня землі — це допоможе рослині сконцентрувати свою енергію на зростанні наступного року. Також рекомендується у вересні обрізати виноград – у такому разі енергія спрямується на плоди, а не на непотрібне зростання листя.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно обрізати троянди у вересні. Спробуйте цю хитрість і ви не пошкодуєте!