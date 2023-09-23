Ваше взуття в безпеці: як підготувати черевики до опадів та морозу

Взуття треба не тільки готувати до зими, а й доглядати за ним правильно протягом холодного сезону

Підготовка до зими починається вже зараз — можна перевірити справність та готовність автомобіля. Також варто не забути про "техобслуговування" і власного взуття. Його можна підготувати до вологи та утеплити.

Промокання взуття це не тільки проблема мокрих ніг. Волога може нашкодити самій парі, навіть з натуральної шкіри. Вода може висушити шкіру та позбавити її натуральних масел, які необхідні для збереження еластичності шкіри та запобігання її розтріскування. Шкіряне взуття треба захищати за допомогою олій і воску, які є гідрофобними. Переконайтеся, що захист гарно проник в рант, де взуття особливо схильне до промокання. Для деяких типів взуття є спеціальні захисні спреї. Якщо ваша підошва погано пережила попередній сезон її можна повністю замінити або зробити так звану "профілактику" — просто додати гумові підошви поверх існуючих.

Як зробити взуття теплішим

Натуральні волокна, такі як шерсть, є чудовими ізоляторами, тому їх добре використовувати як устілки. Якщо у ваших улюблених черевиках немає вовняних устілок, їх легко зробити самостійно.

Візьміть лист валяної вовни Виріжте за розміром, використовуючи поточну устілку як шаблон Нова пара устілок голота, тільки майте наувазі — товсті устілки можуть "зменшити" взуття.

Як зберегти взуття протягом зими

Не забувайте доглядати за взуттям протягом зими. Його треба регулярно обробляти, очищати від солі, яку використовують для посипки вулиць та ретельно сушіть. Для того, аби позбутися солі очистіть будь-які видимі кристали та використовуйте суміш 50/50 води та оцту, щоб видалити сіль зі шкіри.

У сушці взуття є свої правила. Важливо перевертати взуття, щоб воно повністю висохло, щоб запобігти пошкодженню та цвілі, особливо взимку. Не ставте його на батарею. Набагато ефективніший спосіб просушити зимове взуття – це використовувати стару газету. Просто пожмакайте сторінки й щільно запхніть їх у кожне взуття. Волога швидко всмоктується, залишаючи ваше взуття свіжим і готовим до повторного носіння.

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