Що зробити в саду та на городі до зими: п’ять обов’язкових маніпуляцій

Це забезпечить гарний урожай у новому сезоні

Збирати врожай — це лише один з обов’язків кожного городника та садівника на своїй ділянці. Для того, щоб і наступного сезону радіти багатому врожаю, необхідно вжити заходів ще восени, до початку холодів. Наприклад, дбати про відновлення ґрунту, щоб до весни він міг добре відпочити і насититися необхідними елементами.

Існує п’ять ключових справ, які обов’язково слід виконати, щоб досягти ряснішого врожаю в новому сезоні. Про це пише sadogorod.

Збір врожаю

Уважно огляньте свою територію та переконайтеся, що ви зібрали все необхідне. Простий приклад: якщо морква висаджена на краю ділянки, про неї можна легко забути. Чимало овочів потрібно збирати у вересні.

Прибирання

Позбавтеся сміття та зайвих предметів, які можуть перебувати на землі. Видаліть впале листя і падалицю фруктових дерев, і не забудьте обірвати всі плоди з дерев. Також необхідно звільнити ґрунт від бур’янів.

Підготовка чагарників та дерев

Виконайте обрізання та побіліть стовбури дерев. Це необхідно для захисту дерев від різних шкідників, хвороб та сонячних опіків у холодну пору року.

Обробка від шкідників та хвороб

Оскільки на деревах вже відсутні плоди, в якості профілактики можна застосувати розчини мідного купоросу або сечовини, а також скористатися фунгіцидами або біопрепаратами.

Обробка садового інструменту

Всі інструменти та обладнання, якими ви працювали на городі та в саду, слід ґрунтовно очистити, висушити та змастити олією, а також провести дезінфекцію.

Раніше ми писали, як з користю використовувати старе діряве відро на городі. Дуже при нагоді городникам, які хочуть отримати великий урожай овочів.