Готуємось до зими: три речі, які треба зробити з батареєю до настання холодів

Прості кроки дозволять отримати від батареї більше тепла

Холодна пора наближається, а тому багато українців уже почали підготовку до зими, яка може виявитися не легшою, ніж попередня. При цьому одним з основних побоювань є те, що у житлі буде надто холодно.

Якщо ваші батареї ледь прогрівають приміщення, можливо варто звернути увагу на кілька нюансів, які дозволять зробити в кімнаті значно тепліше.

Якщо ви відмовилися від важких чавунних батарей на користь сучасних сталевих, алюмінієвих або біметалевих зразків, то до настання холодів вам варто звернути увагу на те, що відбувається всередині. Якщо там накопичилося багато пилу, то це суттєво позначиться на тепловіддачі.

Іноді проводити там вологе прибирання не зовсім зручно, а тому ви можете використовувати фен, щоб видути пил назовні. Чистий радіатор може давати до 25% більше тепла.

Крім того, погане нагрівання кімнати може відбуватися через холодну стіну, яка забирає частину тепла. Щоб цього уникнути, варто сходити в будівельний магазин і купити там тепловідбивний екран, який ставиться між стіною і батареєю. Таким чином ви не витрачатимете тепло на обігрів стіни, а направите його до кімнати.

Ще одним варіантом буде покупка звичайного вентилятора. Оскільки повітря через свої властивості погано прогрівається, ви можете виявити, що все тепло накопичується біля батареї, але не доходить до віддалених куточків. Вентилятор допоможе розігнати тепле повітря по всій кімнаті.

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