Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Риб чекає успіх, а Стрільців — довгоочікуваний шанс

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Останній тиждень вересня 2023 року багатьом може принести проблеми з фінансами та на роботі, проте в деяких навпаки вийде повернути борги, знайти роботу, отримати підвищення.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Вежа

Ви найближчого тижня можете відчувати втрату мотивації та натхнення, небажання щось робити, може навіть дійти до безсоння та депресивного настрою, на тлі чого надходження нових фінансів очікувати не варто. Однак, якщо Ви шукали нову роботу, можливо саме зараз можете її знайти.

Телець — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника.

Близнюки — Лицар жезлів

Незабаром Вам випаде можливість різко змінити Ваше життя на краще у питаннях фінансів та матеріального успіху. Можливо, наступного тижня Вам трапиться гарна вакансія.

Рак — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що наступного тижня Ви будете схильні більше халтурити, витати в хмарах і витрачати гроші, ніж заробляти.

Лев — перевернута Трійка пентаклів

Протягом наступного тижня не варто чекати особливих зрушень у фінансових питаннях, — швидше за все, Ви самі будете схильні працювати ліниво та халтурно, що позначиться на результатах. Крім того, на Вас можуть чекати дрібні неприємності, пов’язані з грошима.

Діва — Трійка мечів

У цьому положенні картка попереджає про неприємності на роботі — можуть бути конфлікти з колегами та начальством, невдалі угоди.

Терези — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі. Зробіть висновки із цієї ситуації.

Скорпіон — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, здобуття спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Стрілець — Туз пентаклів

Наступного тижня у Вас може з’явитися довгоочікуваний шанс покращити свої фінансові справи — можливо, якісь інвестиції дадуть прибуток, повернуться борги, отримаєте спадщину, допомогу чи інші фінансові надходження. Також картка може говорити про придбання нерухомості за містом.

Козоріг — перевернутий Маг

Незабаром у Вас може з’явитися суперник або виникне інша тупикова ситуація, через що у Вас пропадуть амбіції та бажання розвиватися. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.

Водолій — Сімка пентаклів

Друга назва карти — Владика ненабутого успіху. Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви чекали більшого, а може й чогось іншого.

Риби — Світ

На наступному тижні на Вас чекає успішне вирішення фінансових питань, процвітання та достаток. Можливі також одержання спадщини, зміна місця проживання або далека дорога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця року за картами Таро.