Наступний тиждень принесе багато нового та несподіваного у життя двох знаків Зодіаку

Чекайте на несподівані повороти

Останні дні вересня 2023 року можуть ознаменуватися приємними несподіванками та відкриттями одразу для двох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Козоріг та Водолій. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня 2023 року.

Козерогам випав Паж жезлів

Цей Паж обіцяє приємні несподіванки для Козорогів на наступному тижні. Це може бути будь-що, — вигідна пропозиція, авантюра або навіть приємне перспективне знайомство.

Козорогам випав перевернутий Ієрофант

У цьому положенні карта говорить про те, що слід чекати свіжих та ексцентричних поворотів у Вашому житті. Можливо, настав час змінити образ, спробувати щось нове, вдатися до експериментального вирішення проблеми, — у будь-якому випадку, відійдіть від звичних сценаріїв, це піде Вам на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що жовтень принесе у життя кожного знака Зодіаку, згідно з прогнозом карт Таро.