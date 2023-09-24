Фекла Запрядальниця: не робіть це 24 вересня, якщо не хочете розоритися

Під час свята Фекли традиційно влаштовували весілля

Після дня осіннього рівнодення 2023 року, 24 вересня православні християни оспівують у молитвах святу Феклу Іконійську. До зміни церковного календаря ця подія відзначалася 7 жовтня.

За народним календарем Феклу називають Запрядальницею. У минулі часи в цей день господині починали прясти пряжу. Чоловіки продовжували займатися молотьбою, розпочатою ще з раннього ранку.

На додаток, під час свята Фекли традиційно укладали шлюби та відзначали весілля. Існував у народі 24 вересня навіть вислів: "Те, що Фекла зв’яже, точно буде надійно зв’язане".

На Феклу Запрядальницю не було заведено занурюватись у смуток. Наші пращури вірили, що це могло приносити додаткові негаразди і стати на заваді майбутнім починанням та успіхам.

Що не можна робити 24 вересня

Приймати в домі гостей — вони можуть стати причиною розбратів у сім’ї.

Ходити в гості – до розорення.

Підвищувати голос на старших – до хвороб.

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