Як забути про пил назавжди: рецепт мийного засобу зі звичайним оцтом

Така хитрість полегшить вам прибирання

Пил в оселі – це одне з найнеприємніших завдань при прибиранні, яке напевно ненавидить кожен господар та господиня. Здається, що ти вже ретельно прибрався, а через деякий час пил знову повертається, ніби ти взагалі нічого не робив.

Пил також є ворогом для алергіків, пише ukr.media. У цьому матеріалі ми поділимося однією корисною порадою, як посилити ефективність боротьби з пилом під час прибирання. Це значно спростить процес прибирання та дозволить позбутися пилу навіть на тих поверхнях, які зазвичай буває важко очистити.

Як позбавитись від пилу надовго: рецепт саморобного мийного засобу

Нам потрібно:

1 літр води

1 чайна ложка солі

5 чайних ложок оцту

1 столова ложка кондиціонера для білизни

Як приготувати

У 1 літрі теплої води розчиніть 1 столову ложку кондиціонера, бажано вибрати не концентрований, а рідкий за текстурою, додайте 1 чайну ложку солі та 5 чайних ложок 6% оцту, потім добре перемішайте всі компоненти. Для більш зручного використання можна перелити розчин у пляшку з розпилювачем.

Отриманий розчин нанесіть на поверхню. Оскільки цей засіб функціонуватиме як антистатик, він відштовхуватиме пил від меблів.

Раніше ми писали, як від пилу почистити ноутбук. До речі, через це пристрій може гучно шуміти.