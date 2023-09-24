Що додати при перекопуванні городу восени: отримаєте родючий ґрунт і вб’єте всі хвороби

До настання морозів потрібно встигнути підготувати "квадрати" на ділянці до зими

Досвідчені дачники восени перекопують ділянку. За допомогою нехитрої маніпуляції ви покращите якість ґрунту в саду або на городі.

Щоб земля була родючою, а всі інфекції зникли, важливо внести при перекопуванні добрива. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Так, під осіннє перекопування дачникам рекомендується додавати шість корисних добрив. Так ви забезпечите ґрунт необхідними поживними речовинами.

Гній – таке добриво покращить структури ґрунту та сприятиме утворенню гумусу. Кінний гній вносять один раз на 3-4 роки незалежно від типу ґрунтів обсягом 300-400 кг на сотку. Коров’ячий – близько 500 кг. Свіжий гній використовують лише на незайнятій ділянці, інакше є ризик опіку коріння.

Компост — ще один зручний варіант "добавки". Найкраще використовувати компост після 1-2 років дозрівання. Двох відер вистачить на квадратний метр. Більше того, речовина підійде для підживлення восени навіть на неперекопаній ділянці.

Не варто забувати восени про сидерати. По-перше, слід перекопати сидеральну ділянку. Якщо рослини досягли вище 10 см, рекомендується зрізати верхню частину і залишити так до весни.

Торф – незамінний помічник городників, який підвищить родючість, покращить структуру ґрунту та його стійкість до патогенів. Дози в 30-40 кг достатньо для одного "квадрату" землі.

Мінеральні добрива, звичайно, теж можуть застосовуватися восени. Обов’язково вивчайте склад та інструкції до конкретного препарату. Зазвичай вноситься 10-40 кг на сотку. Крім того, не зайвим буде підживлення фосфоритним і кістковим борошном, суперфосфатами.

Дерев’яний попіл підійде для удобрення важких глинистих та суглинистих ґрунтів. В іншому випадку залиште попіл для весни. На кожен квадратний метр висипають по дві склянки речовини. Удобрення попелом повторюють кожні 2-3 роки.

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