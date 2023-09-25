Чотирьох знаків Зодіаку накриє криза та депресія цього тижня

У них також можуть зірватися плани та статися конфлікти

Останні дні вересня 2023 року ознаменуються депресивним настроєм, зривом планів та поганими новинами одразу для чотирьох знаків Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Овен, Близнюки, Лев та Стрілець. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня включно.

Овнам випала перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта пророкує депресивний стан і поганий настрій, а також схильність "втікати" від реальності у світ телебачення, книг чи алкоголю. Спробуйте "заземлитися", зайняти себе чимось, щоб відволіктися.

Близнюкам випав перевернутий Лицар кубків

Близнюки теж будуть схильні тікати від реальності, при цьому стан їх може бути нестабільним, через що буде складно спілкуватися з людьми та можуть зірватися плани.

Левам випав перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути цього тижня дуже імпульсивні та агресивні, що принесе Вам невдачі та конфлікти.

Стрільцям випав перевернутий Туз мечів

Вас найближчими днями можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.