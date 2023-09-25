Свято 25 вересня: що не можна робити, якщо не хочете проблем у майбутньому

Цього дня готували страви з курячим м’ясом

У понеділок, 25 вересня, православна церква за новоюліанським календарем відзначає пам’ять преподобної Єфросинії Олександрійської, яка жила у V столітті. У народі цей день отримав назву "Курятник".

25 вересня господині готували страви, використовуючи куряче м’ясо, а також обробляли курей для продажу та квасили капусту. На листі капусти наші пращури випікали хлібні коржі і, перш ніж відправити їх у піч, обов’язково просили благополуччя на зиму. Перший корж треба було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста. Вважалося, що це приведе до багатого урожаю.

Також, у цей день у народі прогнозували погоду на зиму. Якщо вночі випадав перший сніг, то вважали, що зима почнеться з Михайлова дня. У разі ясної погоди — три наступні тижні збережуть такий же характер.

Що не можна робити 25 вересня

Бажати іншим людям зла, заздрити — станеться лихо.

Ухилятися від праці — можуть виникнути серйозні проблеми.

Бути неохайним в одязі – до проблем у майбутньому.

Раніше ми писали, коли 2023 року українці переводитимуть годинник. Перевести годинник на зимовий час доведеться на всіх гаджетах.