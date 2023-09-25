Не сумуйте та підготуйтесь: топ-5 способів розважитися вдома під час блекаутів взимку

Дбати про емоційний стан також важливо

Ворог знову намагається поцілити в об'єкти інфраструктури. Це може призвести знову до масових відключень електроенергії, що для дітей може бути додатковим стресом.

Однак є способи розважитися всією родиною і без світла чи інтернету. Окрім прослуховування новин чи готування їжі можна знайти чимало цікавих занять.

Палички, що світяться

Неонові палички не тільки можуть розважити дітей, а й стати неяскравим, але корисним джерелом світла під час блекауту. Деякі з них можна надіти на руку як браслет. Тривалість світіння в них різна — від кількох годин до кількох днів. Якщо є радіо на батарейках — можна влаштувати справжню сімейну дискотеку.

Похід вдома

Якщо одночасно з електроенергією вимкнулось і опалення, можна зіграти в похід чи будівництво фортеці. Це можна робити як на підлозі, так і на великому ліжку, побудувавши з ковдр та подушок стіни і стелю. А в разі холоду спати можна лягти у спальних мішках.

Пограти в настільні ігри

Головоломки, шаради, шашки та навіть Uno — у все це можна грати при невисокому рівні освітленості. На таку гру можна запросити сусідів.

Влаштувати ляльковий спектакль

Один ліхтарик може перетворитися із простого джерела світла на справжнє диво. Розважити дітей та дорослих можна створивши на стіні різноманітні тіні за допомогою предметів та пальців. Просто оберіть стіну, яка стане ідеальним полотном для вашого шоу.

Познайомитись поближче

Розмови допомагають скоротити час очікування і тут може стати в пригоді "Гра з 20 питаннями". Головна мета гри — поговорити, тож правильних чи неправильних питань немає. Серед питань можуть бути різні. Наприклад, "Яка була найбільша брехня, яку ви чули у вашому житті?", "Хто найщасливіша людина, яку ви знаєте?", "З чого має складатися ідеальна піца?" — питання можуть бути дуже різні, фанові чи особисті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти варто мати вдома на випадок відключення електроенергії. Потурбуватися вже зараз варто не тільки про запас продуктів, а й про резервні джерела живлення та інші питання.