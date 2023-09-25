Батарейки не будуть так швидко "вмирати": є п'ять дієвих порад
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Можна навіть повторно їх використовувати
Під час відключення світла є декілька важливих правил, як поводити себе вдома. Одним з небажаних дій є запалювання свічок, якщо вдома діти або улюбленці. Тож, у таких ситуаціях вас може врятувати ліхтарик, але задача ускладнюється, якщо батарейки у ньому майже розряджені.
Як подовжити роботу батарейок та що не можна з ними робити, можна дізнатись на сайті SantePlus.
Як подовжити роботу батарейок
- Зберігайте батарейки в сухому місці за температури від 20 до 25°C. Так вони працюватимуть довше;
- Обмежте час використання: намагайтеся не використовувати батарейки без перерви протягом надто тривалого періоду, оскільки ви ризикуєте швидше їх розрядити;
- Вийміть батарейки з пристроїв: якщо прилад не працює, то обов’язково повністю вимкніть його або вийміть батареї. Крім того, батареї, залишені в пристрої занадто довго, іноді можуть пошкодитись;
- Замініть усі батареї одночасно: у пристрій, якому потрібно для роботи кілька батарейок, бажано міняти всю серію одночасно. Це питання балансування, адже тоді вони будуть використовуватися рівномірно і працюватимуть довше;
- Повторно використовуйте розряджені батарейки: є пристрої, які споживають більше енергії, ніж інші. Тому замість того, щоб викидати батарейки, використовуйте їх повторно, наприклад, у пультах та настінних годинниках. Все, тому що вони споживають набагато менше енергії.
Що не можна робити з батарейками
Важливо пам'ятати що ніколи не можна пошкоджувати батарейки. Також не можна кидати їх у вогонь через ризик вибуху.
Використані батарейки не можна викидати, оскільки вони містять токсичні речовини. Їх потрібно здавати у спеціальні пункти збору, адже потім їх можна переробити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити обігрівач для квартири.