Уникайте цих двох місць: де краще садити полуницю восени

Розповідаємо, які ділянки найбільше підходять для посадки полуниці

Полуниця належить до таких рослин, які не можна довго тримати на одному місці. Полунична посадка може залишатися на старих грядках не більше чотирьох років, а краще й менше. Тому восени садівники рекомендують відсаджувати полуницю на нове місце, створюючи свіжі насадження на наступний рік.

Фахівці категорично не рекомендують саджати полуницю в деяких місцях на ділянці. Де краще влаштувати нові грядки та чому, розповідає портал ukr.media.

Де посадити полуницю на дачі — відповідь агрономів

Найкраще полуниця росте на рівному місці. У крайньому разі, якщо ваша ділянка повністю розташована на схилі, вибирайте місце з ухилом на південний захід. Бажано розміщувати грядки у захищеному від вітру місці.

Де не можна садити полуницю:

у низинах та на крутих схилах;

у місцях з ухилом на південь.

Якщо посадити полуницю в низовині, рослини страждатимуть від застою надлишкової вологи та скупчення холодного повітря. Це загрожує їм хворобами, а вам — втратою врожаю як мінімум, а може, й усієї посадки цілком. Полуниця на крутих схилах навпаки, не отримуватиме достатньої кількості вологи та поживних речовин.

Південні схили погані для полуниці тим, що з них найшвидше сходить сніговий покрив. Через це ранньою весною нічні холоди можуть занапастити коріння рослин.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно обрізати листя полуниці на зиму. Не знаючи одного нюансу, ви можете просто вбити весь майбутній урожай.