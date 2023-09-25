Коли День вчителя у 2023 році: дата й особливості свята

Не забудьте привітати знайомих, які працюють у сфері шкільної освіти

Другий осінній місяць традиційно починається із важливої дати – Дня вчителів. Професійне свято працівників шкільної освіти відзначається в Україні першої неділі жовтня.

"Телеграф" розповідає, коли вітаємо вчителів у 2023 році. У святковий день у вас є чудова нагода подякувати вчителям за знання й увагу.

Коли День вчителя у 2023 році

В Україні День учителя відзначають у першу неділю жовтня. В 2023 році дата випадає на 1 жовтня. Важливо: не плутайте свято зі Всесвітнім днем вчителя, яке було започатковано ЮНЕСКО 29 років тому і має фіксовану дату святкування – 5 жовтня. Тоді ж, 1994 року, рішення щодо свята ухвалили в Україні. Указ президента Леоніда Кучми "Про День працівника освіти" постановив щорічно відзначати свято у першу неділю жовтня.

У школах на День вчителя вітають усіх представників педагогічної професії. Зазвичай святкові заходи, концерти та вшанування відбуваються напередодні, у п’ятницю. Хоча дата не є державним вихідним, але дуже полюбилася українцями. Вчителі відіграють важливу роль у нашому житті, тому в цей день прийнято дякувати педагогам за їхню непросту працю.

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