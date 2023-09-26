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Успіх відвернеться: цим знакам Зодіаку зовсім не пощастить із грошима на цьому тижні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тиждень буде не кращим для Овнів, Тельців, Дів та Терезів
Тиждень буде не кращим для Овнів, Тельців, Дів та Терезів

На них можуть чекати конфлікти на роботі та проблеми з грошима

Кінець вересня принесе неприємності фінансового плану і на роботі одразу чотирьом знакам Зодіаку.

Йдеться про такі знаки як Овен, Телець, Діва та Терези. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня включно.

Овнам випала перевернута Вежа

У цьому положенні карта попереджає, що Овни не відчуватимуть у собі натхнення, бажання та сил щось робити у робочих питаннях, що може позначитися і на фінансових надходженнях.

Тільцям випало перевернуте Колесо Фортуни

Зазвичай це дуже вдала карта, проте перевернутою вона каже, що всі щасливі можливості підуть до іншого. Наприклад, Ваші інвестиції можуть не окупитись, а довгоочікуване підвищення може отримати хтось інший.

Дівам випала Трійка мечів

Вас можуть чекати на тижні різні неприємності на роботі, — це можуть бути як невдалі угоди, так і чвари з колегами або конфлікти з начальством.

Терезам випала перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви не зможете правильно організувати свою роботу та відстояти точку зору, що може принести проблеми та невдачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що жовтень принесе у життя кожного знака Зодіаку, згідно з прогнозом карт Таро.

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