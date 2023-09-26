Цей тиждень принесе повне оновлення одному знаку Зодіаку

Настав час для нового етапу в житті

Останні дні вересня 2023 року принесуть оновлення та кардинальні зміни у життя одного знака Зодіаку.

Йдеться про такий знак як Рак. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня включно.

Ракам випала карта Смерть

Когось може злякати назва карти, проте насправді її сенс зовсім не поганий. Вона говорить не про буквальну смерть, а про метафоричну "смерть" чогось у Вашому житті, що вже застаріло і більше Вам не потрібно.

Це означає, що у Раків ось-ось може закінчитися пройдений етап і трапиться перехід на нову сторінку життя, або ж загоїться душевна травма, прийде вирішення старих проблем, порятунок від старих поганих звичок чи хворобливих спогадів. Для кожного "смерть" може принести різні зміни, однак у будь-якому випадку — постарайтеся не триматися за старе, оновлення піде Вам на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.

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