Легше перезимують і краще плодоноситимуть: які дерева та чагарники краще висаджувати восени

Навесні такі дерева будуть краще рости і плодоносити

Осінь — комфортний час не тільки для підготовки плодових дерев, а для їх посадки. Осіння посадка вважається безпечнішою за весняну. Восени у рослини більше шансів укоренитися, а навесні вони підуть на зріст і плодоноситимуть раніше. Та й ризик повернення похолодань восени виключається.

Але висаджувати можна не всі дерева – тут слід звернути увагу на особливості сорту та деякі правила. Ось про них разом з Рixelinform і розповімо.

Які дерева та чагарники слід висаджувати восени

Грушу треба висаджувати з вересня до першої половини жовтня. Краще вибрати зимостійкі сорти та висадити їх в затишному місці у південній чи західній частині ділянки.

Посадку яблуні необхідно завершити за місяць до настання заморозків. Їй потрібне сонячне місце та захист від протягів, а увагу також краще звернути на зимостійкі сорти.

Зимостійку сливу слід висаджувати в сонячне та захищене від протягів місце. Краще це зробити не пізніше ніж за два місяці до холодів.

Вишню потрібно висаджувати з розрахунком захисту від вітру та вкривати від морозів. Тому перед похолоданням саджанці слід підгорнути на висоту до 30-40 см.

Малину можна висаджувати, якщо температура повітря вдень не нижче 10 градусів. До морозів має залишатися щонайменше 15-20 днів.

Можна посадити восени аґрус та смородину. Краще вибрати зимостійкі культури та дотримуватися всіх правил агротехніки при посадці.

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