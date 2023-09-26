Справжній порятунок для дачників: одна рослина відлякає кротів, позбавить попелиці й не тільки

Деякі городники вважають пижму бур’яном, але вона може вирішити деякі проблеми на ділянці

Пижма досить часто зустрічається у природі. Багатьом вона знайома як лікарська рослина. Для дачників вона — бур’ян і вони намагаються позбутися її присутності на ділянці. Насправді ж з пижми можна приготувати настій, який допоможе вирішити одразу кілька проблем.

Настій на основі пижми позбавить від колорадського жука, попелиці, мурах, цибулинних мошок, кліщів, гусениць та молі, пише kobieta.gazeta. Якщо обприскати їм плодові дерева навесні, можна запобігти появі павутинного кліща, а попелиця не відкладатиме яйця під листям. Обприскування допоможе і зі шкідниками, що живляться корінням рослин. Завдяки вмісту речовини туйон у пижмі обприскування та вирощування рослини в саду запобігатиме появі мишей та кротів.

Пижму як засіб проти шкідників та хвороб рослин можна приготувати двома способами: у вигляді обприскування та у вигляді настою.

Обприскування. 300 г листя пижми подрібнити й залити 10 л води. Через добу процідити розчин та розбавити його водою у співвідношенні 1:1. Можна обприскувати рослини, які атакує попелиця чи інші шкідники.

300 г листя пижми подрібнити й залити 10 л води. Через добу процідити розчин та розбавити його водою у співвідношенні 1:1. Можна обприскувати рослини, які атакує попелиця чи інші шкідники. Настій. Приготуйте цебро, покладіть у нього пижму і залийте все водою. Поставте у сухе місце на 14 днів. Коли піна зникне згори, "кашка" буде готова. Використовувати не розбавляючи, заливаючи препарат у нори кротів та полівок. Засіб швидко прожене непроханих гостей із саду.

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