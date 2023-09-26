Що потрібно висипати під яблуню, щоб дерево вдало перезимувало: прийом досвідчених дачників

Яблуні без стресу пройдуть "мінус", лише використовуйте одне добриво

Восени досвідчені дачники готують рослини до зими. Щоб яблуня витримала всі морози, потрібно зробити з деревом кілька маніпуляцій.

До холодної погоди рекомендується удобрювати яблуні одним засобом, його розсипають прямо під деревом. Порадою поділився ресурс Ukr.media.

Так, восени у яблунь видаляють пошкоджені гілки та непотрібні пагони. Після цього можна починати удобрення, це забезпечить вас у майбутньому розкішним урожаєм. Підживлення вносять у зону пристовбурного кола.

Спочатку очистіть землю під деревом від бур’янів та сміття. Зробіть невелику борозенку довкола стовбура, щоб туди насипати гранульовані добрива. Восени рекомендується удобрювати яблуні сірчанокислим калієм, 30 г вистачить одному дереву.

Після цього проводять мульчування. Підійде кора хвойних дерев або соснові шишки. Це додатковий захід, щоб захистити яблука від морозів та шкідників.

Додатковий крок, який підвищить морозостійкість яблунь, обприскування розчином борної кислоти. Так ви знищите личинки шкідливих комах та збудників різних інфекцій. Приготуйте розчин своїми руками, змішавши 10 літрів води й 5 г борної кислоти (попередньо розчиніть її у склянці теплої води).

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати до зимового сезону чагарники та дерева у саду. Приділіть увагу груші, аличі, сливі, аґрусу та смородині.