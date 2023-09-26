Утеплюємося до зими: як правильно підібрати піжаму, корисні поради
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При покупці варто звертати увагу на деякі нюанси
Не секрет, що зима в Україні цього року може бути дуже важкою через можливі відключення світла та перебої з опаленням, якщо окупанти обстрілюватимуть енергосистему. У зв’язку з цим українцям слід заздалегідь підготуватися до можливих холодів та підібрати теплий одяг, у тому числі й піжаму.
"Телеграф" розповідає, як правильно вибрати теплу піжаму на зиму. Є нюанси, на які слід звернути увагу.
Щоб не помилитися з вибором, потрібно враховувати деякі фактори при покупці цього виду домашнього одягу. В першу чергу піжама повинна бути комфортною і не прилипати до тіла, шви виробу повинні бути м’якими, а матеріал повинен бути теплим і приємним.
Вибір піжами з різних матеріалів
Важливо звернути увагу на матеріал виробу, щоб піжама давала потрібний ефект та зігрівала взимку.
- Велюр. Піжама з такого матеріалу чудово підійде для зими. Вона добре зберігає тепло і в ній буде комфортно спати.
- Мікрофліс. Це легка і тонка тканина, але при цьому вона чудово справляється зі своєю головною функцією та зберігає тепло. Навіть при довгому носінні вона не втрачає свою форму.
- Фланель. Це тканина із маленьким ворсом. Така піжама стане чудовим варіантом на зиму, оскільки в ній буде комфортно та тепло.
- Атлас. Глянцева та щільна тканина, яка також здатна добре зігрівати тіло взимку. Плюс до всього вона відрізняється гарним зовнішнім виглядом.
- Бавовна. Піжаму з цього матеріалу можна купувати на зиму, не боячись замерзнути в ній вдома. Також її перевага в тому, що бавовна не викликає алергію, тому її можуть спокійно набувати навіть алергії.
- Шовк. Ця тканина м’яка і ніжна на дотик, а головне вона добре гріє. Піжама з шовку не накопичує статичну електрику.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко та швидко утеплити свій будинок до зими. Існує кілька простих, але ефективних способів.