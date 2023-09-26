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Утеплюємося до зими: як правильно підібрати піжаму, корисні поради

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Як вибрати піжаму на зиму Новина оновлена 26 вересня 2023, 10:37
Як вибрати піжаму на зиму. Фото Pixabay

При покупці варто звертати увагу на деякі нюанси

Не секрет, що зима в Україні цього року може бути дуже важкою через можливі відключення світла та перебої з опаленням, якщо окупанти обстрілюватимуть енергосистему. У зв’язку з цим українцям слід заздалегідь підготуватися до можливих холодів та підібрати теплий одяг, у тому числі й піжаму.

"Телеграф" розповідає, як правильно вибрати теплу піжаму на зиму. Є нюанси, на які слід звернути увагу.

Щоб не помилитися з вибором, потрібно враховувати деякі фактори при покупці цього виду домашнього одягу. В першу чергу піжама повинна бути комфортною і не прилипати до тіла, шви виробу повинні бути м’якими, а матеріал повинен бути теплим і приємним.

Вибір піжами з різних матеріалів

Важливо звернути увагу на матеріал виробу, щоб піжама давала потрібний ефект та зігрівала взимку.

  • Велюр. Піжама з такого матеріалу чудово підійде для зими. Вона добре зберігає тепло і в ній буде комфортно спати.
  • Мікрофліс. Це легка і тонка тканина, але при цьому вона чудово справляється зі своєю головною функцією та зберігає тепло. Навіть при довгому носінні вона не втрачає свою форму.
  • Фланель. Це тканина із маленьким ворсом. Така піжама стане чудовим варіантом на зиму, оскільки в ній буде комфортно та тепло.
  • Атлас. Глянцева та щільна тканина, яка також здатна добре зігрівати тіло взимку. Плюс до всього вона відрізняється гарним зовнішнім виглядом.
  • Бавовна. Піжаму з цього матеріалу можна купувати на зиму, не боячись замерзнути в ній вдома. Також її перевага в тому, що бавовна не викликає алергію, тому її можуть спокійно набувати навіть алергії.
  • Шовк. Ця тканина м’яка і ніжна на дотик, а головне вона добре гріє. Піжама з шовку не накопичує статичну електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко та швидко утеплити свій будинок до зими. Існує кілька простих, але ефективних способів.

Теги:
#Україна #Одяг #Зима #Опалення #Піжама #утеплення