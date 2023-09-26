Утеплюємося до зими: як правильно підібрати піжаму, корисні поради

При покупці варто звертати увагу на деякі нюанси

Не секрет, що зима в Україні цього року може бути дуже важкою через можливі відключення світла та перебої з опаленням, якщо окупанти обстрілюватимуть енергосистему. У зв’язку з цим українцям слід заздалегідь підготуватися до можливих холодів та підібрати теплий одяг, у тому числі й піжаму.

"Телеграф" розповідає, як правильно вибрати теплу піжаму на зиму. Є нюанси, на які слід звернути увагу.

Щоб не помилитися з вибором, потрібно враховувати деякі фактори при покупці цього виду домашнього одягу. В першу чергу піжама повинна бути комфортною і не прилипати до тіла, шви виробу повинні бути м’якими, а матеріал повинен бути теплим і приємним.

Вибір піжами з різних матеріалів

Важливо звернути увагу на матеріал виробу, щоб піжама давала потрібний ефект та зігрівала взимку.

Велюр. Піжама з такого матеріалу чудово підійде для зими. Вона добре зберігає тепло і в ній буде комфортно спати.

Піжама з такого матеріалу чудово підійде для зими. Вона добре зберігає тепло і в ній буде комфортно спати. Мікрофліс. Це легка і тонка тканина, але при цьому вона чудово справляється зі своєю головною функцією та зберігає тепло. Навіть при довгому носінні вона не втрачає свою форму.

Це легка і тонка тканина, але при цьому вона чудово справляється зі своєю головною функцією та зберігає тепло. Навіть при довгому носінні вона не втрачає свою форму. Фланель. Це тканина із маленьким ворсом. Така піжама стане чудовим варіантом на зиму, оскільки в ній буде комфортно та тепло.

Це тканина із маленьким ворсом. Така піжама стане чудовим варіантом на зиму, оскільки в ній буде комфортно та тепло. Атлас. Глянцева та щільна тканина, яка також здатна добре зігрівати тіло взимку. Плюс до всього вона відрізняється гарним зовнішнім виглядом.

Глянцева та щільна тканина, яка також здатна добре зігрівати тіло взимку. Плюс до всього вона відрізняється гарним зовнішнім виглядом. Бавовна. Піжаму з цього матеріалу можна купувати на зиму, не боячись замерзнути в ній вдома. Також її перевага в тому, що бавовна не викликає алергію, тому її можуть спокійно набувати навіть алергії.

Піжаму з цього матеріалу можна купувати на зиму, не боячись замерзнути в ній вдома. Також її перевага в тому, що бавовна не викликає алергію, тому її можуть спокійно набувати навіть алергії. Шовк. Ця тканина м’яка і ніжна на дотик, а головне вона добре гріє. Піжама з шовку не накопичує статичну електрику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як легко та швидко утеплити свій будинок до зими. Існує кілька простих, але ефективних способів.