Що додати при перекопуванні городу восени, щоб потім збирати тонни врожаю

Один з найважливіших елементів для поліпшення ґрунту – це органічний компост.

Перекопування городу восени – важливий етап підготовки ґрунту для майбутнього врожаю. У цій статті ми розглянемо, що можна додати при перекопуванні городу восени, щоб забезпечити родючість ґрунту та збирати багаті врожаї.

Органічний компост

Один з найважливіших елементів для поліпшення ґрунту – це органічний компост. Він збагатить ґрунт необхідними поживними речовинами, покращить його структуру та збільшить рівень органічної речовини. Осінь – чудовий час для розподілу компосту по всьому городу, оскільки він матиме достатньо часу на розкладання до наступного весняного сезону.

Деревна зола

Деревна зола – це відмінне джерело мікроелементів та мінералів, таких як калій та кальцій, які необхідні рослинам для росту та розвитку. Рівномірний розподіл золи по городу в осінній період допоможе покращити родючість ґрунту та підвищити врожайність.

Зелене добриво

Зелене добриво – це рослини, які вирощуються для того, щоб покращити ґрунт. Це можуть бути різні види конюшини, гороху чи люцерни. Вони сприяють збагаченню ґрунту азотом, поліпшенню його структури та придушенню бур’янів. Після вирощування зеленого добрива воно може бути внесене в грунт восени, де воно розкладатиметься і збагачуватиме грунт органічними речовинами.

Мінеральні добрива

Деяким рослинам можуть бути потрібні додаткові мінеральні елементи, такі як азот, фосфор і калій. Осінь – це час, коли можна внести мінеральні добрива у ґрунт, щоб забезпечити рослинами необхідні елементи для майбутнього зростання.

Пісок та перліт

Якщо ваш ґрунт схильний до затяжних вод, додавання піску або перліту може покращити його дренувальні властивості. Це допоможе уникнути перезволоження коренів рослин і покращить доступ до повітря та води.

Органічні мульчувальні матеріали

Після перекопування городу, покрийте його органічною мульчею, такою як солома, тирса або кора. Мульчування допоможе утримувати вологу в ґрунті, пригнічувати бур’яни та підтримувати постійну температуру ґрунту, що сприяє здоровому зростанню рослин.

Правильна підготовка ґрунту восени – це ключовий момент для отримання багатого врожаю наступного сезону. Пам’ятайте, що склад ґрунту та його якість мають вирішальне значення для успішного сільського господарства та садівництва, тому не соромтеся вносити необхідні зміни та покращувати його склад при перекопуванні городу в осінній період. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися рясним урожаєм і радувати себе свіжими, здоровими продуктами з вашого власного городу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим поливають город після збирання врожаю досвідчені дачники. Простий розчин відлякає шкідників та паразитів.