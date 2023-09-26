Що потрібно робити з ґрунтом після огірків: так роблять досвідчені дачники

Після закінчення сезону огірків першим кроком має бути видалення залишків рослин

Після збирання врожаю огірків, турбота про ґрунт на вашій дачній ділянці ще не закінчується. Досвідчені дачники знають, що правильна обробка ґрунту після огірків – це важливий етап, який впливає на якість та кількість майбутніх урожаїв. У цій статті ми розглянемо, що потрібно робити із ґрунтом після сезону огірків.

Видаліть залишки рослин

Після закінчення сезону огірків першим кроком має бути видалення залишків рослин. Огірки можуть стати джерелом захворювань та шкідників, тому необхідно акуратно їх викопати та знищити. Це також допоможе запобігти зараженню наступного врожаю.

Компостування залишків

Залишки огірків, якщо вони не містять хвороби, можуть бути компостовані. Вони збагатять ваш компост органічними речовинами та поживними елементами. Пізніше цей компост можна буде використовувати для удобрення ґрунту наступного сезону.

Аналіз ґрунту

Після збирання огірків проведіть аналіз ґрунту на дачі. Це дозволить вам дізнатися, які нутрієнти можуть бути відсутніми або бути в надлишку. На основі результатів аналізу ви зможете підготувати план добрива, щоб заповнити відсутні елементи.

Добриво ґрунту

Досвідчені дачники знають, що для успішного сільського господарства та садівництва необхідний родючий ґрунт. Після аналізу ґрунту додайте необхідні добрива, щоб збагатити його поживними речовинами. Органічний компост, мінеральні добрива та зелене добриво можуть бути використані залежно від потреб вашого ґрунту.

Поверхневе підгортання

Після добрива ґрунту виконайте поверхневе підгортання. Це допоможе зберегти вологу та покращити дренування. Цей процес також пригнічує зростання бур’янів та створює оптимальні умови для зростання наступного врожаю.

Посадка сидератів або зеленого добрива

Сидерати, такі як конюшина, горох або ріпак, можуть бути посаджені на ділянці після огірків. Ці рослини допоможуть покращити структуру ґрунту, збагатити його азотом та придушити бур’яни. Після того, як сидерати досягнуть певної висоти, їх можна буде зорати або внести в ґрунт, покращивши її якість.

Турбота про ґрунт після огірків – це важливий крок для підтримки родючості ділянки та забезпечення успішних урожаїв у майбутньому. Дотримуючись порад досвідчених дачників та приділяючи увагу землі, ви створите сприятливі умови для зростання здорових рослин та багатого врожаю на своїй дачній ділянці.

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