Чим підгодувати троянди восени: квітка буде пишною, а у бур’янів не залишиться шансу

Дачникам потрібно подбати про троянди до того, як настане холодна погода

В осінні місяці дачники готують плодові дерева, чагарники та квіти до зими. Трояндам допоможе пережити холод одне корисне добриво, яке заодно запобігатиме появі бур’янів.

Досвідчені садівники рекомендують підгодовувати троянди люцерною. Рослина вважається одним із кращих органічних добрив для кущів троянд, пише Express.

Так, осіннє підживлення для троянд вносять приблизно за шість-вісім тижнів до настання перших заморозків, щоб не пошкодити нові пагони. Люцерна, яка часто використовується в садових та сільськогосподарських цілях, не лише захистить кущі від суворих зимових умов, а й допоможе зупинити зростання бур’янів.

Люцерна — багате джерело азоту, кальцію, заліза, магнію та фосфору, які забезпечать троянді рясне цвітіння. Перед підживленням не забудьте полити троянди, щоб поживні речовини краще засвоїлися. Один із методів підживлення троянд люцерною – замочити кілька гранул у відрі з водою на пару годин, після вилити рідину на квіти. Інший спосіб: рясно посипати люцерною кущі троянд відразу після поливу.

Раніше "Телеграф" розповідав про підготовку троянд до зими. Крім органіки квітам потрібні мінеральні добрива.