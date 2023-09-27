Будуть як новенькі: як очистити садові інструменти від іржі

Все, що потрібно, є у вас під рукою

Садові інструменти – надійні помічники в роботі, тому хочеться, щоб вони служили нам довгий час. Ми вже розповідали, як зробити тримач для садових інструментів, щоб вони залишалися гострими.

Сьогодні разом із "ТСН" розповімо, як очистити від іржі садові інструменти. Річ у тому, що іржа заважає під час роботи та пошкоджує металеву поверхню, саме тому потрібно боротися на перших етапах її появи.

Як вивести іржу з садових інструментів

Якщо під рукою немає спеціальних засобів проти іржі, вам допоможуть копійчані засоби. Ви легко розв'яжете проблему.

Найпростішим народним засобом вважається суміш лимонного соку та оцту. Змішайте їх в рівних пропорціях, а потім за допомогою губки нанесіть на метал. Залиште цю суміш на кілька годин і стежте, щоб вона не підсихала — інколи наносите свіжий шар. Після цього промийте водою і просушіть поверхню перед тим, як ховати інструмент. Але будьте обережними і уникайте контакту з ранами на руках та слизовими поверхнями.

Харчова сода також допоможе швидко вивести іржу. Змішайте її з невеликою кількістю води — суміш має бути схожа на густу сметану. Нанесіть кашку на іржаві плями і в залежності від ступеня та розміру корозії зачекайте від півгодини до півтори години. Якщо іржа повністю не зійшла, повторіть процедуру. Цей метод легко очистить секатори, ключі гайкові, плоскогубці.

У бульбах молодої картоплі міститься щавлева кислота, яка може видалити невеликі плями іржі. Просто розріжте картоплю навпіл, посипте її сіллю, натріть поверхню інструментів, при необхідності залиште картоплю на 15 хвилин. Після закінчення цього часу ретельно промийте і висушіть предмет.

У сучасній газировці є фосфатна кислота, яка допомагає позбутися плям іржі. Рідина зможе вивести невеликі плями та забруднення. Помістіть іржаві інструменти в кока-колу на кілька годин, потім промийте їх у воді та висушіть.

Чистячі засоби для унітазів і раковин відмінно справляються з іржею і допоможуть вивести її за лічені хвилини. Просто налийте в глибоку ємність засіб для чищення, помістіть туди інструменти та залиште від 30 хвилин до декількох годин (залежно від розміру плями). Ви позбавитеся своєї "іржавої" проблеми.

Раніше ми розповідали про один простий спосіб, як прибрати іржу з інструментів. Для неї вам не знадобиться нічого складного.