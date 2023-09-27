У двох знаків Зодіаку з дня на день може з’явитися нова робота

Вакансія може спливти несподівано

Вже найближчими днями представники одразу двох знаків Зодіаку можуть отримати нову пропозицію про роботу, і вона може бути вкрай привабливою.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Овен та Близнюки. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро, складений на тиждень із 25 вересня по 1 жовтня включно.

Овнам випала перевернута Вежа

Загалом це досить негативна карта, яка прогнозує Вам на найближчий час відсутність мотивації, амбіцій та бажання щось робити, депресивний настрій та безсоння. Однак також вона каже, що якщо Ви шукаєте нову роботу, то можливо саме на цьому тижні зможете її знайти.

Близнюкам випав Лицар жезлів

Ця карта обіцяє Вам можливість різко змінити щось у житті на краще найближчого тижня, особливо це стосується матеріальних та фінансових питань. Крім того, карта каже, що невдовзі Ви можете отримати пропозицію про хорошу роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.