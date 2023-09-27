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Настає час ковдр: прості способи утеплитися за допомогою текстилю

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пухнасті друзі також полюбляють теплі речі
Пухнасті друзі також полюбляють теплі речі. Фото Unsplash.com

Теплий текстиль додасть затишку оселі і допоможе впоратися з холодами

Восени та взимку без опалення можна зігрітися різним чином. Один із варіантів — гарно утеплитися. Та нового "одягу" потребує також і помешкання.

Щільні штори

Взимку варто задуматися про захист своїх вікон. Якщо про утеплення треба подбати заздалегідь, то додати ізоляцію від холоду швидше допоможуть правильно підібрані штори. Їх краще брати з щільніших матеріалів.

Деталі інтер'єру

Затишні в'язані пледи, оксамитові накидки на меблі, пухнасті подушки — всі ці маленькі деталі в інтер'єрі можуть допомогти як зберегти тепло, так і додати комфорту. У колірній гамі варто віддати перевагу насиченим відтінкам — теракотовому, оливково-зеленому, приглушено-рожевому, щоб створити затишок.

Килими повертаються

Плитка, дерево або бетонна підлога можуть бути достатньо холодними, особливо якщо ваш будинок чи квартира не обладнані спеціальним чином. На допомогу можуть прийти килими. Наразі є дуже сучасні моделі, але зі своєю функцією зможуть впоратися і старі радянські.

Ковдра

Взимку вночі найкращий друг — це тепла ковдра. Її вибір залежить від того чи спите ви самі, наскільки потужне опалення та яка в вас постіль. Для тих хто шукає максимального тепла, варто звернути увагу на ковдри з вовни та пір'я, а от бавовняні чи ковдри з мікроволокна забезпечують меншу ізоляцію.

Домашній текстиль

Що ж до постільної білизни та рушників то їх також можна замінити на більш щільні. Для простирадла та підковдри можна обрати фланель. Вона не тільки приємна і тепла на дотик, а допоможе зігрітися вночі.

Фланель також — це один з тих матеріалів з яких роблять дуже теплі і приємні на дотик зимові піжами. "Телеграф" раніше розповідав як обирати піжаму та які існують матеріали для зими.

Теги:
#Зима #Штори #утеплення