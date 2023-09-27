Готуємось до холодів: як не помилитись з розміром та якістю рукавичок
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Є різні види цього повсякденного аксесуара взимку — шкіряні, тканинні та в'язані
Аби взимку було тепло і не мерзло тіло, треба вміти правильно обирати одяг та взуття. Зокрема є декілька умов, що треба брати до уваги, аби рукавиці прослужили вам довше.
Іноді є ситуації, коли рукавиці хочеться подарувати комусь. Тому, як обчислити необхідний розмір та обрати якісний матеріал, можна дізнатись у виданні Lifehacker.
Обирати розмір
Варто міряти рукавицю на руку, якою ви пишете:
- Оберніть сантиметр навколо долоні в найширшому місці, по кісточках пальців. Але не захоплюйте великий палець. Стрічка повинна прилягати до руки щільно. Злегка зігніть долоню і запишіть кількість сантиметрів.
- Якщо сантиметра немає під руками – беріть мотузку або товсту нитку. Оберніть її навколо руки, а потім вимірюйте лінійкою.
- Якщо у вас довгі пальці, то виміряйте відстань від кінчика середнього пальця до першої поперечної лінії зап'ястя.
- Розміри зазвичай вказують за двома параметрами — числова і вона збігається з обхватом кисті. Або літерами — вона відповідає кількості сантиметрів.
Як підібрати цей предмет одягу
- Найголовніше правило — руці має бути зручно. Рукавички не повинні сковувати рухи, надягати та зніматися повинні без зусиль. Пальці повинні легко згинатися.
- Ваш розмір той, при якому рукавичка прилягає як друга шкіра.
- Довжина пальців і довжина рукавичок повинні збігатися.
- Шкірні рукавички з часом розтягуються і, якщо при покупці є вибір між злегка тісною і більш вільною – вибирайте більш тісні.
- Вибирайте рукавички, у яких менше швів – такі вироби служать довше і повільніше розтягуються.
- На зиму можна купувати аксесуар на пів розміру більше – щоб було місце для теплого повітря.
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