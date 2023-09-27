Готуємось до холодів: як не помилитись з розміром та якістю рукавичок

Є різні види цього повсякденного аксесуара взимку — шкіряні, тканинні та в'язані

Аби взимку було тепло і не мерзло тіло, треба вміти правильно обирати одяг та взуття. Зокрема є декілька умов, що треба брати до уваги, аби рукавиці прослужили вам довше.

Іноді є ситуації, коли рукавиці хочеться подарувати комусь. Тому, як обчислити необхідний розмір та обрати якісний матеріал, можна дізнатись у виданні Lifehacker.

Обирати розмір

Варто міряти рукавицю на руку, якою ви пишете:

Оберніть сантиметр навколо долоні в найширшому місці, по кісточках пальців. Але не захоплюйте великий палець. Стрічка повинна прилягати до руки щільно. Злегка зігніть долоню і запишіть кількість сантиметрів.

Якщо сантиметра немає під руками – беріть мотузку або товсту нитку. Оберніть її навколо руки, а потім вимірюйте лінійкою.

Якщо у вас довгі пальці, то виміряйте відстань від кінчика середнього пальця до першої поперечної лінії зап'ястя.

Розміри зазвичай вказують за двома параметрами — числова і вона збігається з обхватом кисті. Або літерами — вона відповідає кількості сантиметрів.

Як підібрати цей предмет одягу

Найголовніше правило — руці має бути зручно. Рукавички не повинні сковувати рухи, надягати та зніматися повинні без зусиль. Пальці повинні легко згинатися.

Ваш розмір той, при якому рукавичка прилягає як друга шкіра.

Довжина пальців і довжина рукавичок повинні збігатися.

Шкірні рукавички з часом розтягуються і, якщо при покупці є вибір між злегка тісною і більш вільною – вибирайте більш тісні.

Вибирайте рукавички, у яких менше швів – такі вироби служать довше і повільніше розтягуються.

На зиму можна купувати аксесуар на пів розміру більше – щоб було місце для теплого повітря.

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