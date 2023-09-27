Коли в Україні відзначають День захисника: нова дата та особливості свята у 2023 році

Свято відзначається у День Покрови Пресвятої Богородиці

В Україні у 2023 році відбулася важлива подія у релігійній сфері, яка вплинула не лише на вірян, але й на світських людей. З початку нового церковного року, з 1 вересня фіксовані церковні свята відзначаються у нові дати. Ця зміна вплинула і деякі державні свята.

Коли свято захисників України у 2023 році

День захисників та захисниць України офіційним указом президента у 2014 році було встановлено на День Покрови Пресвятої Богородиці. Це велике церковне свято за старим, юліанським календарем відзначалося 14 жовтня. Цієї ж осені країна вшановуватиме своїх героїв і героїнь на два тижні раніше, 1 жовтня.

О 9:00 цієї неділі вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців. "Нехай це стане нашою новою традицією", — сказав президент Володимир Зеленський.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Кого можна вітати із Днем захисника України — українських військових, які ціною власного життя захищають нашу країну від російських окупантів. Військовослужбовців Збройних сил, прикордонників та інших захисників незалежності та територіальної цілісності України, а також добровольців, ветеранів АТО та Другої світової війни.

Раніше ми розповідали, чому українська церква перейшла на нове літочислення, що про це думають українці та чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського. Також вам може бути цікава історія Покрови Пресвятої Богородиці — стає зрозумілим, чому День захисника України пов’язаний із цим святом.