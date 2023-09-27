Коли відзначаємо Покрову Пресвятої Богородиці у 2023 році: нова дата свята та головні традиції

У зв’язку з новим церковним календарем дата Покрови змінюється

Восени православні християни та греко-католики відзначають одне з важливих свят — Покрову Пресвятої Богородиці. З 1 вересня в Україні діє новий церковний календар, у зв’язку із чим з’явилася нова дата святкування.

"Телеграф" розповідає, коли українці відзначатимуть Покрову в 2023 році. Дата змістилася на два тижні.

Коли Покрова у 2023 році

За старим стилем Покрову Пресвятої Богородиці відзначали щороку 14 жовтня. Перехід церков на новоюліанський календар встановлює нову дату – 1 жовтня. В 2023 році святковий день випав на вихідний, а саме неділю 1 жовтня.

Святкова дата присвячена події, описаній у переказах. Там говориться, що давні руси на чолі з Аскольдом здійснили набіг на Константинополь. Люди молилися за своє спасіння, звертаючись до Богородиці. Візантійці прийшли до Влахернського храму, де зберігався омофор святий — тобто покрив. Легенда розповідає, що Богородиця постала перед вірянами і немов укрила їх своїм покровом, сховавши від ворогів. Явище вразило й Аскольда, на той момент язичника, після чого він прийняв християнство.

Цього дня у храмах відбуваються урочисті служби. Українці моляться перед іконою Богородиці, просячи її захисту. Також цього дня, 1 жовтня 2023 року, відзначають День українського козацтва. Багато вірян звертаються до святої з проханням заступатися за наших захисників, які сьогодні відстоюють незалежність країни.

До речі, Покрова Пресвятої Богородиці у 2023 році збігається з датою Дня вчителя. Педагогів в Україні вшановують кожної першої неділі жовтня.