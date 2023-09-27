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Осіння обрізка дерев: як правильно проводити, щоб рослина не загинула

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Правила осіннього обрізання дерев Новина оновлена 27 вересня 2023, 17:47
Правила осіннього обрізання дерев. Фото diz-cafe.com

Важливо, щоб леза інструментів були чистими і гострими.

Восени рослини готуються до зими та переходять у стан спокою для зимового відпочинку. Тому багато садівників вважають, що осінь – це найкращий період для обрізки дерев. Чи це справді так — розбираймося.

Один із ключів до правильної обрізки – проводити її в той час року, коли рослина може якнайшвидше загоїти свою рану, пише портал vse_roste. Осінь — це не той час, оскільки рослина знаходиться в стані спокою і не зосереджена на виробництві нової тканини, тому осіннє обрізання краще зосередити на видаленні мертвих, відмираючих, зламаних гілок.

Правила осінньої обрізки дерев:

  • Мертві гілки видаляйте повністю. Зріз бажано робити якомога ближче до стовбура, місце зрізу бажано обробити садовим варом.
  • Зламані гілки, якщо вони перспективні, слід обрізати на 0,5 см вище за нирку, спрямовану від стовбура на вцілілій частині гілки.
  • Слід зрізати всю пошкоджену частину гілки (подовжні тріщини, частини гілки, уражені інфекціями).

Зазначимо, що інструменти для обрізки дерев слід тримати чистими та знезаражувати, щоб не допускати перенесення патогенів з однієї рослини на іншу. Також не варто забувати, що бензинові та електричні пили можуть завдати великих травм дереву, тому їх можна використовувати тільки для зрізання сухих гілок. А для товстих гілок краще використати ручну пилку.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому потрібно обрізати троянди у вересні. Спробуйте цю хитрість і ви не пошкодуєте!

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#Дерева #Сад