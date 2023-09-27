Осіння обрізка дерев: як правильно проводити, щоб рослина не загинула

Важливо, щоб леза інструментів були чистими і гострими.

Восени рослини готуються до зими та переходять у стан спокою для зимового відпочинку. Тому багато садівників вважають, що осінь – це найкращий період для обрізки дерев. Чи це справді так — розбираймося.

Один із ключів до правильної обрізки – проводити її в той час року, коли рослина може якнайшвидше загоїти свою рану, пише портал vse_roste. Осінь — це не той час, оскільки рослина знаходиться в стані спокою і не зосереджена на виробництві нової тканини, тому осіннє обрізання краще зосередити на видаленні мертвих, відмираючих, зламаних гілок.

Правила осінньої обрізки дерев:

Мертві гілки видаляйте повністю. Зріз бажано робити якомога ближче до стовбура, місце зрізу бажано обробити садовим варом.

Зламані гілки, якщо вони перспективні, слід обрізати на 0,5 см вище за нирку, спрямовану від стовбура на вцілілій частині гілки.

Слід зрізати всю пошкоджену частину гілки (подовжні тріщини, частини гілки, уражені інфекціями).

Зазначимо, що інструменти для обрізки дерев слід тримати чистими та знезаражувати, щоб не допускати перенесення патогенів з однієї рослини на іншу. Також не варто забувати, що бензинові та електричні пили можуть завдати великих травм дереву, тому їх можна використовувати тільки для зрізання сухих гілок. А для товстих гілок краще використати ручну пилку.

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