Ці помилки "вбивають" кімнатні рослини: чого треба уникати, щоб зберегти життя вазонам

Щоб рослини радували вас своєю красою, їх потрібно добре і правильно доглядати.

Всім рослинам властиве прагнення виживання. Однак навіть якщо вони здаються вам надійними та стійкими, вони не застраховані від деяких випадкових помилок, які зрештою їх вбивають.

Якщо ви припуститесь цих фатальних помилок, то через кілька тижнів або навіть місяців ваша рослина ризикує страшенно постраждати, пише портал santeplus. Його листя може пожовтіти і опасти, коріння може загнити, і ваша рослина раптово загине.

Помилки, через які гинуть кімнатні рослини

Занадто багато води

Ворог №1 кімнатних рослин — це не хто інший, як надлишок води. Але взагалі як надмірний полив, так і значний недолік води згубні для тривалості життя рослини. Непропорційний і надмірний полив викликає жахливі симптоми: коріння гниє, листя жовтіє і швидко розм’якшується, рослина сильніше атакує паразити, і вона може не вижити.

Недостатньо місця для зростання

Як тільки рослини виростуть більше і солідніше, необхідно змінити їхній нинішній горщик. Тому що вони не зможуть продовжувати нормально зростати. Коли ви помістите рослину в горщик більшого розміру, вона зможе рости швидше, сприяти красивому і рясному цвітінню і відчувати себе більш задоволеною.

Неправильне підживлення

Щоб рослини залишалися красивими та здоровими, дуже важливо правильно їх підгодовувати. Ні для кого не секрет, що для здорового зростання їм необхідні три основні поживні речовини: азот, фосфор та калій.

Раніше ми розповідали, які кімнатні рослини можна довго не поливати. Подивіться за посиланням фото – ці вісім прекрасних квіток чудово переживуть кілька тижнів без поливу, і це не кактуси.