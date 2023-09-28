Троянди зацвітуть навесні з більшою силою: як підготувати квіти до зими

Перед настанням морозів захистіть троянди від низької температури

Осінь — час підготовки багатьох рослин до зими, і йдеться не тільки про плодові культури. Особлива увага потрібна трояндам, якщо їх захистити від морозів, то навесні квіти будуть пишними та розкішними.

Досвідчені дачники радять до холодів захистити кущі троянд. Про це пише Express.

Так, підготовка кущів троянд до зими — найкращий спосіб запобігти пошкодженню та допомогти рослині з новою силою зацвісти навесні. У холодну пору року квіти можуть постраждати через сильний вітер і різкий перепад температур, але при правильних діях восени ваша рослина легко виживе в таких умовах.

По-перше, для захисту троянд від "мінусу" слід насипати мульчу під кущами після обрізки. Товстий шар соломи, листя та компосту створить захисний бар’єр, що ізолює ґрунт.

По-друге, плетисті троянди необхідно восени обрізати, так вони будуть краще квітнути в майбутньому. Обірвіть троянди до голого листя, видаліть всі маленькі бічні пагони і прив’яжіть щільно до конструкції.

І останнє, але не менш важливе: важливо припинити внесення добрив щонайменше за шість тижнів до перших заморозків, оскільки це перешкоджатиме новому зростанню троянд. Так рослина з більшою ймовірністю перейде у стан спокою й активує свій природний захист від негоди.

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