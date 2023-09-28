Не гниє і не росте: як зберегти часник на зиму без заморозки

Розповідаємо, що треба зробити, щоб часник спокійно пролежав до весни у кухонній скриньці

Ця овочева культура давно і по праву завоювала особливе місце в кулінарії завдяки своєму характерному запаху та гострому смаку. Без часнику як приготувати аджику за турецьким рецептом чи яловичину по-корейськи — зовсім ніяк!

Крім того, часник вкрай корисний для серцево-судинної системи та імунітету. Тим більше прикро, коли ваші запаси псуються і доводиться їх викидати, а потім купувати втридорога взимку. Портал Ukr.Media пропонує спосіб, за яким часник зберігають на Кавказі.

Як зберегти часник до весни в домашніх умовах — лайфхак

Зазначається, що при такому способі головки зберігають усі корисні речовини:

Якщо це ваш власний урожай, потрібно добре просушити цибулини часнику, очистити їх від землі та верхнього шару лушпиння.

Якщо часник купується, вибирайте тверді, сухі голівки без пошкоджень.

В обох випадках на тривале зберігання відбирайте ідеальні плоди, ретельно оглядаючи їх на предмет осередків загнивання.

Уражені відкладіть для використання в першу чергу. Якщо ви залишите їх на зиму, вони зіпсують усю закладку.

Тепер головна хитрість:

Нижній і верхній кінчик голівки потрібно припалити вогнем. Ви можете взяти сірники, запальничку, обсмалити на газовій конфорці. Спочатку припікається коріння часнику (нижні "ниточки"), а потім той хвостик зверху, в який сходяться часточки.

Оброблений таким чином часник пересипають у мішок із бавовни. Як альтернативу ви можете використовувати стару наволочку. Зберігати потрібно в такому місці, куди не потрапляє волога і пряме сонячне світло, наприклад, у ящику під столом або кухонному ящику.

Періодично переглядайте закладку — деякі головки, пошкоджені всередині, візуально не відрізниш від гарних. Їх треба прибрати з мішка, щоб вони не зіпсували решту. Чим гірша вентиляція у місці зберігання, тим частіше варто перевіряти часник та періодично його просушувати.

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