Три холодолюбні квітки порадують пишним цвітінням пізньої осені: потрібно сіяти прямо зараз

Не відмовляйтеся від можливості урізноманітнити свій сад розкішними квітами восени

Осінь – час цвітіння багатьох красивих рослин. До настання холодів можна висаджувати не тільки цибулинні квіти, а й інші досить невибагливі у догляді варіанти.

Досвідчені дачники пропонують посіяти прямо зараз три холодолюбні квітки. Про це розповідає Express.

Вербена

Витривала, легко вирощувана багаторічна рослина прикрасить фіолетовим кольором вашу ділянку. Починають цвісти з середини літа і продовжують розвиватися до перших заморозків, також діє як магніт для запилювачів. Міцна вербена зможе легко пережити зиму.

Вербена

Пізньоцвіт

Симпатичні рожеві квіти, також відомі як зимовники чи морозець, доповнять ваші клумби восени. Цвітуть з вересня по листопад, залежно від виду.

Пізньоцвіт

Ехінацея

Багаторічна рослина порадує квітникарів яскравими фарбами навіть восени. Крім того, квітка є відмінним запилювачем. Можна висаджувати хоч на відкритих ділянках, хоч у контейнери.

Ехінацея

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити від холодів лаванду у саду. А ще ми писали, чим поливати троянди, щоб вони квітнули впродовж усієї осені.