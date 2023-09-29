Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Терезам варто слухати поради, а Тельцям, — запастися терпінням

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Початок жовтня у 2023 році в деяких може видатися неприємним, проте для багатьох він все ж таки принесе сили добиватися свого, благополуччя та відпочинок.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 2 по 8 жовтня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Паж кубків

Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас будуть приємні зустрічі або надійдуть хороші новини. Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним і ризикованим, — успіх на Вашому боці.

Телець — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Близнюки — Четвірка жезлів

Ця карта ще називається "Владика завершеної роботи" і вона обіцяє процвітання, відпочинок, блаженство та успішне завершення задуманого.

Рак — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Лев — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Діва — Королева кубків

Можливо, найближчим часом Ви будете схильні сприймати все занадто близько до серця. Так що постарайтеся не накручувати себе і провести якнайбільше часу з близькими.

Терези — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад у найближчий тиждень, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Скорпіон — Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Стрілець – перевернута Четвірка мечів

Попереду у Вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви розпрощалися, може знадобитися прийняти важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир з головою, щоб не зробити помилок.

Козоріг — перевернута Королева пентаклів

Наступний тиждень у Вас може бути неприємним. Можуть розпочатися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Водолій — перевернута Верховна жриця

Незабаром у Вас можуть раптово спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затьмарений, що тільки посилить ситуацію. Постарайтеся найближчим часом менше виявляти емоції та не робити необдуманих вчинків.

Риби — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладу. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця жовтня за картами Таро.