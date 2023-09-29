Його там саджати не можна: 6 заборонених місць для посадки озимого часника

Не робіть цього, бо не буде врожаю

Рясний урожай часнику залежить від вибору місця посадки, тому необхідно підійти до цього вибору з особливою відповідальністю.

Озимий часник слід розміщувати на пагорбах, звідки стікає вся надлишкова волога. Успіх його зростання навесні залежить від того, наскільки сухо буде зубчикам. Про це пише radiotrek.

Де не можна садити озимий часник

Низини та ділянки, де вода скупчується під час осінніх дощів та весняного танення снігу. Де грядка знаходиться в тіні, оскільки це може призвести до утворення дрібних і блідих зубчиків часнику, а також збільшення ризику розвитку хвороб. На грядках, де раніше вирощували фенхель і базилік, оскільки ці рослини виділяють у ґрунт речовини, які пригнічують зростання та розвиток цибулинних культур. Відразу після посадки цибулі чи часнику. На грядках, де раніше росли морква і буряк, оскільки ці коренеплоди витягують із ґрунту велику кількість поживних речовин, необхідні для зростання часнику наступного року. Після полуничних культур, оскільки часник може придушувати зростання полуниці своїми кореневими виділеннями.

Раніше ми писали, як врятувати пожовклий часник. Існує кілька причин, з яких рослина може проявляти подібну "поведінку".