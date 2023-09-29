Вб’єте ґрунт і пізно помітите: 5 фатальних помилок, які робляться на городі восени

Якщо ви робите це на всіх грядках, то в них не залишиться жодних корисних мікроорганізмів

Непоодинокі моменти, коли дачники або не дбають про підготовку грядок до наступного сезону, або надмірно намагаються і випадково знищують всі живі організми в грунті, включаючи як патогени, так і корисні мікроорганізми.

Існує 5 головних помилок восени, які багато городників роблять щодо городнього ґрунту. Але знайти "золоту середину" можна, пише cpykami.

Знезараження

Дачники кардинально проводять знезараження ґрунту, наприклад, з використанням суміші мідного купоросу та сечовини. Цей метод слід застосовувати тільки у випадку, якщо всі рослини на грядках схильні до захворювання. Якщо ж таку процедуру виконувати щороку на всіх грядках, то ґрунт може втратити всі поживні речовини та корисні мікроорганізми. Найкраще використовувати більш м’які біопрепарати на основі триходерми, які спрямовані на знищення лише патогенів.

Розкислення

Часто дачники це роблять навмання і не враховують відмінностей у кислотності на різних грядках. Визначити необхідність регулювання рівня кислотності можна, взявши зразок ґрунту з глибини 15 см, розбавивши його половиною води та опустивши недорогу лакмусову тест-смужку. Потім порівняйте результат із колірною шкалою на упаковці і на основі цього визначте, де і в якому обсязі потрібно коригувати кислотність ґрунту.

Внесення свіжого гною

Є неефективним. По-перше, коров’ячий гній містить безліч насіння бур’янів, з якими потім доводиться боротися. По-друге, не всі рослини віддають перевагу свіжому гною (в основному це стосується гарбузових). В інших випадках доцільніше використовувати перегній — гній, який пройшов процес перегнивання протягом 2-3 років.

Перекопування

Помилка полягає у відсутності осіннього перекопування. Якщо ваша ділянка має важкий і щільний ґрунт, схожий з асфальтом, то необхідно виконати попереднє розкислення ґрунту та додавання добрив. Однак, добрива слід вносити на глибину 15-20 сантиметрів. Саме в цьому випадку перекопування надає значну допомогу. Крім цього, перекопуванням можна позбутися більшої частини бур’янів. Через 2-3 роки ви помітите, що кількість бур’янів на ділянці зменшилася на 70-80%.

Сидерати

Різні сидерати належать до різних сімейств, таких як хрестоцвіті, бобові, злакові та інші. Відповідно, вони виконують різні функції у поліпшенні ґрунту. Деякі сидерати сприяють розпушенню ґрунту, інші допомагають боротися із хворобами, а треті збагачують ґрунт поживними речовинами. Вибір відповідного сидерату повинен залежати від конкретних цілей і завдань.

Раніше ми писали, як треба перекопувати город восени. Не обійтися без одного підживлення.