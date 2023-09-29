Як зробити грілку своїми руками: три прості способи

Хімічну грілку як у туристів можна зібрати з товарів для садівництва та побутових речей

Українці вже починають готуватися до зими. Вона може бути достатньо складною через ризик повторних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі. В разі відключення електроенергії та опалення на допомогу українцям можуть прийти грілки. Їх можна зробити самотужки.

Грілка-пляшка

Найпростіший спосіб зробити грілку — це набрати у порожню пластикову пляшку гарячу воду. Це не має бути окріп, адже він вплине на пластик. Пляшку міцно закривають та кладуть у ліжко. Таким чином воно нагріється ще до того як ви туди потрапите.

Грілка зі шкарпетки

Ще один спосіб зробити грілку — це засипати крупу або сіль у шкарпетку. Перед цим сипучий матеріал можливо знадобиться огорнути в тканину, зшивши з двох невеличких клаптиків мішечок. Якщо ж шкарпетка щільна, а сипучий матеріал великозернистий, наприклад це можуть бути вишневі кісточки, тоді буде достатньо просто засипати і зав'язати на вузол. Таку грілку можна розігріти в духовці або навіть у мікрохвильовці за наявності електрики.

Хімічна грілка

Хімічну грілку можна зробити самому з інгредієнтів які можна знайти у відкритому продажі. Для цього потрібні:

2 чайні ложки солі,

3 чайні ложки мідного купоросу (використовується у садівництві),

суха тирса з деревини,

пластикова пляшка 0,5 л,

шматочки дроту, алюмінієвої фольги або ж нарізана алюмінієва пляшка з-під напою.

Сіль та мідний купорос перетовкують в ступці, разом з тирсою засипають в пляшку, туди додають фольгу (дріт або обрізки банки), кришку закривають і трусять. Активують грілку за допомогою додавання води — достатньо буде 50 мл. На виділення тепла потрібні кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підготуватися до зими можна різним чином. Серед варіантів — захистити взуття та утеплити його, адже на вулицю доведеться виходити.