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Горітиме понад 10 годин: як одна свічка допоможе обігріти кімнату під час відключення опалення

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Свічка Новина оновлена 29 вересня 2023, 13:27
Свічка. Фото Pixabay

Під час зими є вірогідність аварійних відключень тепла

Аби взимку під час блекаутів було не холодно, треба провести ретельну підготовку. Однак якщо опалення буде аварійно вимкнено, а на вулиці стоятиме мороз, то приміщення можна обігріти однією свічкою.

Як довго використовувати свічки як обігрівач, можна дізнатись на сайті УНІАН. Треба мати 7 різних предметів і більшість з них можна знайти вдома.

Докладна інструкція для саморобного обігрівача

Набір предметів: маленька банка, парафінова свічка, воскова свічка, сіль, рафінована олія без запаху, ніж, сірники або запальничка.

Інструкція:

  1. Необхідно опустити свічку в банку й обрізати її до потрібної довжини;
  2. На дно банки вилити парафін з розтопленої свічки й опустити туди воскову, поки він не застиг;
  3. Залити масло і посипати сіллю — вона виводить вологу з олії, що дозволяє їй довше тримати потрібну консистенцію.

Така саморобна конструкція буде горіти до 12 годин на відміну від звичайної воскової.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити електричний обігрівач.

Теги:
#Лайфхак #Відключення опалення