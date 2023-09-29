Горітиме понад 10 годин: як одна свічка допоможе обігріти кімнату під час відключення опалення
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Під час зими є вірогідність аварійних відключень тепла
Аби взимку під час блекаутів було не холодно, треба провести ретельну підготовку. Однак якщо опалення буде аварійно вимкнено, а на вулиці стоятиме мороз, то приміщення можна обігріти однією свічкою.
Як довго використовувати свічки як обігрівач, можна дізнатись на сайті УНІАН. Треба мати 7 різних предметів і більшість з них можна знайти вдома.
Докладна інструкція для саморобного обігрівача
Набір предметів: маленька банка, парафінова свічка, воскова свічка, сіль, рафінована олія без запаху, ніж, сірники або запальничка.
Інструкція:
- Необхідно опустити свічку в банку й обрізати її до потрібної довжини;
- На дно банки вилити парафін з розтопленої свічки й опустити туди воскову, поки він не застиг;
- Залити масло і посипати сіллю — вона виводить вологу з олії, що дозволяє їй довше тримати потрібну консистенцію.
Така саморобна конструкція буде горіти до 12 годин на відміну від звичайної воскової.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити електричний обігрівач.