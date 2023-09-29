Вихідні у жовтні 2023: скільки днів відпочиватимуть українці (календар свят)

У жовтні налічується 22 державні та всесвітні дати

Другий місяць осені вже стукає в наші двері. Якою буде погода в Україні у жовтні 2023 року, "Телеграф" розповідав раніше, а сьогодні ми склали календар державних та всесвітніх свят, які відзначаються в Україні наступного місяця.

У жовтні цього року налічується 22 робочі дні та дев’ять вихідних. А на перше число випадає одразу кілька свят.

Так, на 1 жовтня цього року припав День вчителя. Він відзначається у першу неділю жовтня. Цього ж дня Україна вперше у нову дату вшановуватиме своїх захисників та захисниць, які з ризиком для власного життя обстоюють право нашої нації на незалежність у війні росії проти України.

2 жовтня — Міжнародний день лікаря та Міжнародний день архітектора. День лікаря встановлено за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я та на знак солідарності медичних працівників усього світу відзначається у перший понеділок жовтня. Всесвітній день архітектури також відзначається першого понеділка жовтня з 1985 року з ініціативи Міжнародної спілки архітекторів.

5 жовтня відзначається Всесвітній день учителів. ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури) встановила цю дату на честь прийняття основного документа "Про становище вчителів", ухваленого 5 жовтня 1966 року. Документом встановлено права та обов’язки вчителів, міжнародні стандарти та правила працевлаштування, умов викладання та інше.

28 жовтня Україна святкуватиме День визволення від фашистських загарбників. Саме цього дня відбулося остаточне вигнання військ Гітлера та його союзників за межі сучасної території України під час Другої світової війни.

Раніше ми писали, коли відзначають Покрову Пресвятої Богородиці у 2023 році. Читайте у нашій статті, у чому сенс свята Покрови та чому його відзначають у нову дату цього року.