Після цієї дати нічого не виросте: коли сіяти траву для газону восени

Важливо не запізнитися, щоб насіння не загинуло в ґрунті

Мабуть, красивий шикарний газон біля будинку є мрією всіх власників дачних або заміських ділянок. Нещодавно ми розповідали, що робити з опалим листям на дачі — виявляється, його можна застосувати з величезною користю.

А сьогодні розглянемо головні питання щодо посадки газону. Як повідомляє Ukr.Media, якщо запізнитися з висіванням, то насінню не вистачить часу, щоб укоренитися до настання заморозків. Тоді воно загине в холодній землі.

До якого часу можна сіяти газон.

Найкращий час для посадки газону восени – це вересень. Але якщо ви не встигли зробити це в перший місяць осені, не впадайте у відчай! Перша декада (10 днів) жовтня теж підходить для цієї мети – тим паче якщо погода тепла. Також газони висівають і наприкінці літа.

Перед тим, як сіяти газон, важливо правильно підготувати ґрунт:

перекопати та видалити всі бур’яни з корінням, прибрати камені;

вирівняти ґрунт;

добре розпушити його перед самим посівом.

Насіння газону поміщайте на глибину 0,5-1 см та присипайте шаром землі. Витрата зазвичай становить 3-5 кг на 100 кв. м. Поливайте газон вранці та ввечері, тоді перших паростків можна очікувати всього через тиждень. Не проводьте посів у дощовий день. Волога поглибить насіння далі в ґрунт і воно не зможе прорости.

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