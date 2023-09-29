Посадіть нарциси восени, і навесні клумба порадує раннім цвітінням: лайфхак для садівників

Щоб ранньою весною у вас уже цвіла клумба — скористайтеся цими порадами

Осіння посадка нарцисів у ґрунт гарантує те, що навесні квіти вже радуватимуть вас своїм цвітінням. Однак, щоб досягти такого ефекту важливо дотримуватися деяких "правил".

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, перед посадкою важливо за кілька днів до посадки провести обробку цибулин фунгіцидом. А безпосередньо перед посадкою не забудьте очистити сухий верхній шар.

Також важливо правильно визначити термін посадки. Це найкраще визначати за температурою ґрунту. Оптимальна стійка температура в діапазоні +8-10 градусів і повинна залишатися відносно постійною протягом 1,5-2 тижнів.

Місце для посадки краще вибирати на сонці або в півтіні. Важливо, щоб воно було добре захищене від протягів. Також необхідно враховувати рівень ґрунтових вод, адже надлишок вологи призводить до гниття цибулин.

Як правильно висаджувати нарциси

Цибулини необхідно розташовувати денцем донизу.

Відстань між лунками залежить від розмірів цибулин та типу посадки. Між дрібними – 7-10 см, а більшими – до 15-20 см.

Глибина лунки для нарциса повинна бути втричі більша за висоту цибулини. Для більших – 15-25 см, для дрібних – 10-15 см.

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