Посадіть нарциси восени, і навесні клумба порадує раннім цвітінням: лайфхак для садівників
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Щоб ранньою весною у вас уже цвіла клумба — скористайтеся цими порадами
Осіння посадка нарцисів у ґрунт гарантує те, що навесні квіти вже радуватимуть вас своїм цвітінням. Однак, щоб досягти такого ефекту важливо дотримуватися деяких "правил".
Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, перед посадкою важливо за кілька днів до посадки провести обробку цибулин фунгіцидом. А безпосередньо перед посадкою не забудьте очистити сухий верхній шар.
Також важливо правильно визначити термін посадки. Це найкраще визначати за температурою ґрунту. Оптимальна стійка температура в діапазоні +8-10 градусів і повинна залишатися відносно постійною протягом 1,5-2 тижнів.
Місце для посадки краще вибирати на сонці або в півтіні. Важливо, щоб воно було добре захищене від протягів. Також необхідно враховувати рівень ґрунтових вод, адже надлишок вологи призводить до гниття цибулин.
Як правильно висаджувати нарциси
- Цибулини необхідно розташовувати денцем донизу.
- Відстань між лунками залежить від розмірів цибулин та типу посадки. Між дрібними – 7-10 см, а більшими – до 15-20 см.
- Глибина лунки для нарциса повинна бути втричі більша за висоту цибулини. Для більших – 15-25 см, для дрібних – 10-15 см.
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