Покров Пресвятої Богородиці та День пам’яті апостола Луки: новий календар церковних свят у жовтні

З 1 вересня українська церква перейшла на нове літочислення

З початку нового церковного року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв’язку з цим дати більшості християнських свят перенеслися на два тижні раніше — наприклад, свято Покрови Пресвятої Богородиці цього року відзначається 1 жовтня, а минулого року відзначалося 14 жовтня.

Нові дати церковних свят в Україні у жовтні

1 жовтня, як ми згадували, віряни відзначають одну з найважливіших релігійних дат. За переказами, цього дня Божа Мати, Діва Марія зійшла з небес на землю, щоб захистити жителів Константинополя від ворогів, що оточили місто. З’явившись у храм у супроводі апостолів та інших святих, вона зняла з голови свій сяйнистий омофор і покрила їм людей, що моляться. З того часу Богоматір-заступницю просять про захист, а день отримав назву Покрови Пресвятої Богородиці.

Діва Марія захистила людей своєю білою покровою

9 жовтня християнська церква вшановує святого великомученика Якова. Це один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа та один із найближчих його учнів. Був убитий в Єрусалимі за наказом юдейського царя Ірода Агріппи.

6 жовтня всі християнські церкви вшановують пам’ять апостола Фоми. Згідно з переказами, він проповідував Євангеліє в Азії та зумів дійти до Південної Індії. Прийняв мученицьку смерть від рук язичників.

18 жовтня церква вшановує пам’ять апостола та євангеліста Луки. За переказами, святий Лука походив з освіченого грецького середовища. Тому він був освіченою людиною і своє Євангеліє написав літературною грецькою мовою. Вважається, що з усіх євангелістів він найкраще дотримується історичних фактів. Загинув мученицькою смертю у місті Фіви (Греція).

Календар церковних свят на жовтень

Фото: Телеграф

Раніше ми опублікували календар вихідних на 2023 рік на жовтень. Наступний місяць принесе українцям дев’ять вихідних днів та 22 — робочих. У жовтні відзначається 22 свята, державних та всесвітніх.