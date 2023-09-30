Влітку збиратимете врожай відрами: як правильно підготувати дерева до зими

Це допоможе вашому саду перенести зиму

Осінь – сезон активної підготовки дерев до зими. Ми вже розповідали, чим потрібно обробляти ґрунт, щоб дерева добре перенесли зиму та плодоносили.

Однак потрібно не тільки підгодувати дерева, а вчинити низку інших дій. З порадами від "ТСН" ваші дерева будуть підготовлені до зими, а наступного року дадуть чудовий урожай.

Що потрібно зробити з плодовими деревами восени

Обрізати дерева. Цю процедуру проводять, коли плодові дерева не мають листя, а температура повітря вище 0°C. У яблунь, груш та слив потрібно видалити сухі, поламані або пошкоджені гілки. Санітарне обрізання вишні, абрикосу та персика проводять також восени для того, щоб підготувати дерева до зимових холодів.

Поливати плодові дерева необхідно після повного збирання врожаю. Це потрібно, щоб зарядити дерева вологою і добре промочити ґрунт під кожною рослиною. Полив необхідно проводити при температурі не нижче 3 градусів тепла, а норми поливу залежать від виду культури та віку. Однак не перестарайтеся і не поливайте садок при частих і рясних дощах.

Необхідно також захистити садок від гризунів. Для цього необхідно стовбури до 1 метра обмотати покривним матеріалом, напірмером, мішковиною, спанбондом, лапником, залізною сіткою.

Важливий етап підготовки — обкопування дерев восени. Таким чином можна позбутися і бур’янів, і шкідників, які в них живуть. Як правило, перекопування проводиться разом із підживленням.

Необхідно також побілити дерева. Це можна зробити після збирання врожаю і до грудня, поки тепло, за півтора тижня до міцних морозів. Таким чином ви захистите дерева від зимуючих у їхній корі шкідників. Побілка також є комплексним захистом від опіків сонця навесні, різких перепадів температур, небезпечного зимового вітру, заледеніння кори та гризунів. Для побілки можна використовувати найрізноманітніші суміші, наприклад вапно різного складу.

Важлива також осіння обробка та обприскування дерев — таким чином ви розлякаєте комах, що залишилися на зиму. Обприскування саду проводять у суху та безвітряну погоду при температурі +5 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим посипати ґрунт під деревами, щоб вони не обмерзли. Рослини стійко перенесуть морози.