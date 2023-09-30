Таропрогноз на 1 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Розповідаємо, що чекає на всіх у перший день місяця

У неділю, 1 жовтня 2023 року, на деяких чекають випробування та неприємності, тоді як іншим варто особливо прислухатися до свого внутрішнього голосу.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на перший день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Справедливість, Самітник, перевернута Десятка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Самітник

У неділю особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою ніж зазвичай. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Десятка жезлів

Незабаром Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Також карта може говорити про те, що щоб досягти поставленої мети, Вам доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.