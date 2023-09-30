Грибкове захворювання більше не буде проблемою: що купити в аптеці для теплиці

Позбавтеся фітофторозу на тепличних рослинах раз і назавжди

Щоб у цьому приміщенні не з’являлися жодні захворювання, за теплицею потрібно правильно доглядати. Однак якщо ви помітили, що в ній вже завилося грибкове захворювання, відоме як фітофтороз, необхідно негайно вжити заходів.

Існує ефективний бюджетний засіб, який допоможе розв'язати цю проблему. Воно продається у всіх аптечних магазинах, пише cpykami.

Як позбутися фітофтори в теплиці

Цей препарат, відомий багатьом, називається "Фурацилін". Він коштує недорого та надійно виконує свої функції. Для використання розчиніть одну таблетку у невеликій кількості води, при цьому розрахунок повинен становити: одна таблетка на один літр води.

Спочатку розчиніть у невеликому об'ємі води, а потім перелийте розчин в обприскувач, додаючи необхідну кількість води. Виконайте обробку всієї теплиці. Цей перевірений народний метод давно зарекомендував себе у справах городництва та садівництва.

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