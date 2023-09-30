Город виснажився: що внести в ґрунт, щоб очистити його від хвороб та шкідників

Приголомшливий результат у вигляді багатого та здорового врожаю ви побачите вже влітку

Після збору врожаю важливо правильно подбати про стан виснаженого ґрунту. Деякі дачники роблять непоправні помилки з городнім ґрунтом, але цього можна уникнути, якщо знати про один доступний засіб, який допомагає відновити землю і наситити її корисними мікроелементами.

Цей метод обробки допоможе позбутися грибкових захворювань, бактерій та шкідників у ґрунті. Проведення такої обробки на початку осені сприяє поліпшенню родючості ґрунту, що позитивно позначається на якості та кількості майбутнього врожаю, пише ukr.media.

Що внести до ґрунту після збору врожаю

Використовуйте 1 л закваски, сироватки або кефіру. До цього кисломолочного продукту додайте одну столову ложку кориці, попередньо розчиненої у склянці теплої води.

Кориця містить необхідні для рослин поживні речовини, такі як вітамін А, бета-каротин, вітамін С, вітаміни групи B, кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк, мідь та 18 амінокислот. На додаток, кориця природно відлякує шкідників, діючи як інсектицид. Щоб зробити добриво ще більш ефективним, додайте столову ложку меленої куркуми, яка також багата на поживні речовини.

Для обробки 1 квадратного метра ґрунту розчиніть 1 столову ложку концентрованого розчину в 10 літрах води. Цього об'єму буде достатньо для обробки 1 квадратного метра ґрунту.

Раніше ми писали, як треба перекопувати город восени. Не обійтися без одного підживлення.