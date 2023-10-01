Чашки блищатимуть, як нові: як легко видалити наліт від чаю та кави з посуду
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Ви здивуєтеся ефективності цих засобів
Щодня ми п'ємо чай або каву і нерідко за буденними справами помити чашку одразу не вдається. Внаслідок цього з часом на посуді може залишатися темний наліт, який відмити вкрай непросто.
Якщо така проблема вже виникла, то впоратися із нею допоможуть три засоби, якими користувалися ще наші бабусі. Вони є у кожному домі, інформує "Сьогодні".
Секрет №1. Сода
Однією з найбільш ефективних засобів є харчова сода. Вона швидко та легко відмиває посуд, але якщо ви маєте намір зберегти чашку у належному стані надовго, то краще використовувати не сухий порошок, а содову кашку. У такому разі ризик мікроушкоджень на поверхні посуду значно зменшиться.
Секрет №2. Лимонна кислота
Порошок лимонної кислоти відмінно видаляє темний наліт з посуду. Просто насипте половину чайної ложки лимонної кислоти в чашку, додайте окріп та залиште на 5-7 хвилин. Після цього ретельно вимийте посуд.
Секрет №3. Лимон
Також можна скористатися шматочком лимона. Для цього варто натерти ним темний наліт на чашці, залишити на 30 хвилин та ретельно вимити посуд.
А от найстрашніший бруд на плиті, згідно з інформацією "Телеграфу", допоможе видалити засіб, що є в кожній аптечці. Завдяки йому плита сяятиме, як новенька.