Чашки блищатимуть, як нові: як легко видалити наліт від чаю та кави з посуду

Ви здивуєтеся ефективності цих засобів

Щодня ми п'ємо чай або каву і нерідко за буденними справами помити чашку одразу не вдається. Внаслідок цього з часом на посуді може залишатися темний наліт, який відмити вкрай непросто.

Якщо така проблема вже виникла, то впоратися із нею допоможуть три засоби, якими користувалися ще наші бабусі. Вони є у кожному домі, інформує "Сьогодні".

Секрет №1. Сода

Однією з найбільш ефективних засобів є харчова сода. Вона швидко та легко відмиває посуд, але якщо ви маєте намір зберегти чашку у належному стані надовго, то краще використовувати не сухий порошок, а содову кашку. У такому разі ризик мікроушкоджень на поверхні посуду значно зменшиться.

Секрет №2. Лимонна кислота

Порошок лимонної кислоти відмінно видаляє темний наліт з посуду. Просто насипте половину чайної ложки лимонної кислоти в чашку, додайте окріп та залиште на 5-7 хвилин. Після цього ретельно вимийте посуд.

Секрет №3. Лимон

Також можна скористатися шматочком лимона. Для цього варто натерти ним темний наліт на чашці, залишити на 30 хвилин та ретельно вимити посуд.

А от найстрашніший бруд на плиті, згідно з інформацією "Телеграфу", допоможе видалити засіб, що є в кожній аптечці. Завдяки йому плита сяятиме, як новенька.