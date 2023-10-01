Шкрябати не доведеться: як відмити посуд від тіста, що засохло

Цей лайфхак допоможе відмити посуд від залишків тіста без зайвої метушні

Після роботи з тістом у господині не завжди є час одразу відмивати його від посуду. Проте, коли воно засихає, робота стає ще складнішою.

Про те, як швидко та без зайвих зусиль впоратися із цим завданням розповідає "Уніан". Завдяки запропонованому лайфхаку процес вдасться прискорити та спростити.

Як відмити засохле тісто

Цей маленький секрет завжди виручав господинь. Щоб відмити засохле тісто, вам просто потрібно залити брудний посуд теплою водою і зачекати, поки залишки тіста розмокнуть і вже не прилипатимуть до поверхні.

Найкраще залишити кухонні прилади та посуд у воді на 30 хвилин, але іноді й десяти хвилин буде достатньо. Все залежить від того, наскільки сильно тісто засохло.

Користуючись цією хитрістю саме по собі відпаде питання: як видалити залишки тіста із кухонної губки. Адже процес очищення варто розпочати за допомогою ложки або вінчика, просто знявши ним розмокле тісто. А вже під кінець миття можна використовувати губку.

А якщо на вашій сковороді є залишки старого жиру, який не відмивається, то можна скористатися черговим лайфхаком від "Телеграфа". Завдяки засобу, що є в кожному домі, ваша сковорідка знову блищатиме.